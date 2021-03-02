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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على سيدة تستخدم طفلها للسرقة في المعادي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:39 م
القبض على سيدة
القبض على سيدة
هدير مصطفى
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تمكن رجال مباحث المعادي، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط سيدة استغلت طفلها، البالغ من العمر ٥ سنوات، في تدريبه على السرقة من داخل المتاجر بالمعادي.

البداية عندما تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث المعادي، اتصالًا تليفونيًا من صاحب سوبر ماركت بضبط لص بداخل السوبر ماركت الخاص به، الكائن بشارع مصطفى كامل بالمعادي.

وبالانتقال تم ضبط المدعوة "إيمان. خ، ٢٨ سنة"، دون عمل ومقيمة بدار السلام؛ لقيامها باستغلال حدث (نجلها) "محمد. و"، البالغ من العمر خمس سنوات، لسرقة درج النقود (الكاشير) بينما تقوم المذكورة بإلهاء المسئول المختص لتمكين الحدث المشار إليه من إتمام واقعة السرقة، وهو ما أكده مقطع فيديو من كاميرات السوبر ماركت.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٢٤٥٠ جنح القسم لـ٢٠٢١.

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