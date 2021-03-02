القبض على سيدة تستخدم طفلها للسرقة في المعادي
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:39 م
هدير مصطفىطباعة
تمكن رجال مباحث المعادي، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط سيدة استغلت طفلها، البالغ من العمر ٥ سنوات، في تدريبه على السرقة من داخل المتاجر بالمعادي.
البداية عندما تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث المعادي، اتصالًا تليفونيًا من صاحب سوبر ماركت بضبط لص بداخل السوبر ماركت الخاص به، الكائن بشارع مصطفى كامل بالمعادي.
وبالانتقال تم ضبط المدعوة "إيمان. خ، ٢٨ سنة"، دون عمل ومقيمة بدار السلام؛ لقيامها باستغلال حدث (نجلها) "محمد. و"، البالغ من العمر خمس سنوات، لسرقة درج النقود (الكاشير) بينما تقوم المذكورة بإلهاء المسئول المختص لتمكين الحدث المشار إليه من إتمام واقعة السرقة، وهو ما أكده مقطع فيديو من كاميرات السوبر ماركت.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٢٤٥٠ جنح القسم لـ٢٠٢١.
البداية عندما تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث المعادي، اتصالًا تليفونيًا من صاحب سوبر ماركت بضبط لص بداخل السوبر ماركت الخاص به، الكائن بشارع مصطفى كامل بالمعادي.
وبالانتقال تم ضبط المدعوة "إيمان. خ، ٢٨ سنة"، دون عمل ومقيمة بدار السلام؛ لقيامها باستغلال حدث (نجلها) "محمد. و"، البالغ من العمر خمس سنوات، لسرقة درج النقود (الكاشير) بينما تقوم المذكورة بإلهاء المسئول المختص لتمكين الحدث المشار إليه من إتمام واقعة السرقة، وهو ما أكده مقطع فيديو من كاميرات السوبر ماركت.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٢٤٥٠ جنح القسم لـ٢٠٢١.