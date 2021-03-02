رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:46 م
طباعة
قررت اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، تقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور صاحب سؤال لاعب الزمالك أشرف بن شرقي وافتراض وفاته.
اضغط للتفاصيل.
موضوعات متعلقة
الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي
رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان
«الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021
إيقاف ندب واضع سؤال «ميراث أشرف بن شرقي» بحقوق سوهاج.. وإحالته للتحقيق
الصور
محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية
230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال
جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب
محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين
محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين
الأكثر قراءة
الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي
موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات
أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء
وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز
المزيد
إنفوجراف
مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»
تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات
ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟
نجم الساعة
ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!
منوعات
تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة
معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية
خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021
المزيد
أيام زمان
أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم
«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا
كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»
«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها
المزيد
مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد
الثقافة
قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»
الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية
غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر
محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة
المزيد