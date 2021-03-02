الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي





قررت اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، تقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور صاحب سؤال لاعب الزمالك أشرف بن شرقي وافتراض وفاته.