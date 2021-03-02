أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

"الممثل لا يد له في اختيار دور العرض التي تُعرض بها أفلامه السينمائية، فلو كان للممثل يد في اختيار دور العرض لتقاعد المنتج والموزع عن العمل، أما عن نفسي، لا أتدخل تمامًا في تلك العملية إطلاقًا، وأن كنت أتمنى أن تُعرض أعمالي في دور كثيرة".. هكذا حكى الفنان محمد هنيدي، أثناء وجوده في برنامج "كلام على ورق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على شاشة قناة "دريم".وقال هنيدي إنه لا يتناقش مع أبناء جيله، أشرف عبدالباقي، أحمد آدم، علاء ولي الدين، في مثل هذه الأمور أثناء التقائهم في جلساتهم الخاصة، لأنه يرى أنها لا تخصهم، فهي موكولة للموزعين.أما عن اتهام الفنان أحد آدم له بسرقة فكرة أفيش أحد أفلامه السينمائية، قال:"لم أسرق الفكرة إطلاقًا، كما أن فكرة فيلمه تختلف عن فكرة فيلمي تمامًا، ومش من قلة الأفكار يعني"، مؤكدًا أنه لم يحضر العرض الخاص للفيلم الذي يعتقد أحمد آدم أنه سرق أفيشه: "أقسم بالله لم أسرق فكرة آدم"، لافتًا إلى أنه رغم الخلافات التي تشاع بينهما، لكن عند أول لقاء بينهما ينتهي كل شىء.كان الفنان آدم قد حكى عن واقعة سرقة الفنان محمد هنيدي، في حوار صحفي، وشرح الأزمة في برنامج "كلام على ورق"، وقال إنه لم يقل إنه سرقه، ولم يذكر كلمة "عرض خاص"، فكل ما في الحكاية أنه نظم جلسة خاصة لعرض الفيلم وعرض وقتها أفيش الفيلم، وكان الفنان محمد هنيدي وقتها ضمن الحضور، فاقتبسه، فاضطر لتغييره بعدها، وأكد أن كل ما ذكره في الحوار الصحفي تم تحريفه.