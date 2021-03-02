«الكهرباء»: نهدف لتطوير شبكات 1400 قرية ضمن «حياة كريمة» بـ 66 مليار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وضعت خطة على 3 مراحل لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفا في تصريح لـ"الدستور" أن المرحلة الأولى تستهدف تطوير شبكات التوزيع في 51 مركزا، بتكلفة تبلغ 24 مليار جنيه وتبلغ مدتها سنة ونصف.وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي القرى يتخطى 1400 قرية بتكلفة مبدئية 66 مليار جنيه، وأن شركات التوزيع التسع التابعة للوزارة هي من تقوم بتحديد احتياجات القري وتنفيذ عمليات التطوير، ومن خلال متابعة مباشرة ومستمرة من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء.