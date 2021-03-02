البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا يوسف أسقف بوليفيا

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل الأنبا يوسف، أسقف بوليفيا.وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك تم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.وبدأ المجمع المقدس لجانه الفرعية، للمرة الأولى منذ بداية جائحة الكورونا، أمس الاثنين، واستضافت قاعة السكرتارية بالمجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، اليوم الثلاثاء، لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبنة والأديرة وشئون الإيبارشيات.