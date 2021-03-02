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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:44 م
إيناس عبد الدايم،
إيناس عبد الدايم،
آلاء حسن
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة؛ يفتتح فى الخامسة مساء غد الأربعاء، معرض نتاج الدورة الثالثة عشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، والذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر فى ديسمبر الماضى.

وصرح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع الصندوق، بأن المعرض- والذى يقام بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافى- يأتى بعد النجاح الذى حققته الدورة الماضية، على الرغم من التحديات التى اجتاحت العالم فى ظل فيروس كورونا وأثرت علي العديد من الأنشطة ذات الصبغة الدولية، وأضاف أن إقامة المعرض بالقاهرة يأتى لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من النقاد والمهتمين بالفنون التشكيلية بالعاصمة لمشاهدة أعمال الفنانين المشاركين.

يضم المعرض أعمال الفنانين: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبدالفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أمانى موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية)، ومن شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبوالعزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبدالجواد، سارة طنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد ويارا حاتم شافعي، ومن المقرر أن يستمر حتى الثامن من مارس.
غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر
غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

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