وزير الخارجية الأردني لنظيره الإسرائيلي: «لا بديل عن السلام»

التقى جابي أشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في عمان، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل، بالإضافة إلى مباحثات خاصة بالقضية الفلسطينية، ودخول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى البيت الأبيض، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقال وزير الخارجية الأردني: "المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن تستأنف على أساس حل الدولتين، والعودة إلى حدود عام 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مضيفا أنه يجب التوجه إلى ذلك بعد تجديد التنسيق الأمني والمدني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".وأكد "الصفدي" أن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ليست بديلًا عن السلام مع الفلسطينيين، ويعد ذلك اللقاء هو الثالث الذي يتم عقده بين أشكنازي والصفدي، خلال الفترة الأخيرة.