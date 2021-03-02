محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمنطقة الصناعية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المبنى الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمتابعة سير العمل به، رافقة خلالها اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية، والسيد التابعي، مدير جمعية المستثمرين.وحرص اللواء عادل الغضبان على الاستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع، وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد، وتتميز بورسعيد فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب.وأكد محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير كافة التسيهلات للمستثمرين والشباب، حيث إن الهدف الأساسى من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.