رابط موقع مصلحة الضرائب المصرية

تنشر " الدستور " في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 2-3-2021، خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الرابط التالي من "هنا". وقامت مصلحة الضرائب بتفعيل الرابط للتسهيل على المواطنين الانتقال ذهابا وايابا الى مقر المصالح الضريبية للاستعلام او دفع ما عليهم من ضرائب مقررة، نظرا لانتشار واجتياح فيروس كورونا المستجد العالم ليأتي إلى مصر لذلك تعمل الدولة في تفعيل معظم خدمات الالكترونية في الهيئات والمؤسسات والشركات والجهات المعنية للدولة. خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

1 - الدخول لموقع مصلحة الضرائب عبر الرابط الآتي: من ( هنا ). 2 - كتابة اسم المستخدم.

3 - كلمة المرور.

4 - اضغط على الخدمات التي يريدها "سواء الإقرار الضريبي أو دفع الضرائب ومعرفة قيمتها". 2 - كتابة اسم المستخدم.3 - كلمة المرور.4 - اضغط على الخدمات التي يريدها "سواء الإقرار الضريبي أو دفع الضرائب ومعرفة قيمتها".

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هناك العديد من المميزات والخدمات

يقدم المواطن من خلالها الإقرارات الضريبة، وهذا يعتبر خطوة متميزة وتقدمها الهيئة للتخفيف عن كاهل المواطن.



تقدم البوابة التسجيل في الإقرار الضريبي.



يتيح الدخول في أي وقت على حساب الإقرار الضريبي.



يمكن تخزين جميع الفواتير الخاصة بحركة المبيعات والمشتريات التي تتم.



ومن المعروف أن الدولة المصرية تعمل جاهدا في تسهيل وتيسير كافة السبل المتاحة لديها من أجل مصلحة المواطن المصري خاصة في هذه الأجواء التي يمر بها العالم من جائحة كورونا المستجد، الذي حصد الكثير من الأرواح وتكبد في خسائر مالية ضخمة، وأدى إلى تقليل العمالة، واتخاذ العديد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري، وفي هذا الصدد لجأت العديد من المؤسسات الحكومية والهيئات والوزارات إلى التخفيف عن المواطن. يمكن تخزين جميع الفواتير الخاصة بحركة المبيعات والمشتريات التي تتم.ومن المعروف أن الدولة المصرية تعمل جاهدا في تسهيل وتيسير كافة السبل المتاحة لديها من أجل مصلحة المواطن المصري خاصة في هذه الأجواء التي يمر بها العالم من جائحة كورونا المستجد، الذي حصد الكثير من الأرواح وتكبد في خسائر مالية ضخمة، وأدى إلى تقليل العمالة، واتخاذ العديد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري، وفي هذا الصدد لجأت العديد من المؤسسات الحكومية والهيئات والوزارات إلى التخفيف عن المواطن.

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية، تصدر محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد إعلان مصلحة الضرائب للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب، في يوم 22 نوفمبر الماضي، وفقا لشروط وضوابط حددتها المصلحة، ومنذ هذا التوقيت وازاد الإقبال على الموقع الإلكتروني للمصلحة ومن هنا يسأل الكثير عن كيفية الدخول للبوابة.