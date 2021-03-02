رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عز ينهي 90% من مشاهده في «أمن قومي»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:30 م
أحمد عز
أحمد عز
دعاء عبد المقصود
طباعة
يواصل الفنان أحمد عز، تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد "أمن قومي"، والذي كان يحمل في البداية اسم "هجمة مرتدة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وسافر عز وفريق عمل المسلسل إلى الأردن مؤخرا لإنجاز المشاهد الخارجية من المسلسل الذي أوشك على الانتهاء من تصويره بالكامل حيث يتبقى لهم 5 أيام للانتهاء من تصوير مشاهد العمل بالأردن، ويتبقى لفريق العمل مشاهد معدودة في القاهرة حيث تم إنجاز 90% من مشاهد المسلسل ليدخل المسلسل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج، استعدادا لعرضه في شهر رمضان المقبل.

ويجسد أحمد عز في المسلسل، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز، اللذين يجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

"أمن قومي" تأليف باهر دويدار، يشارك في بطولته كل من هند صبري وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

موضوعات متعلقة

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

الصور

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

image description

محافظ دمياط توجه برفع كفاءة أعمدة الإنارة في الجهة المقابلة للكورنيش

الأكثر قراءة

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركتا مودرنا وتاكيدا تسعيان لإجازة استخدام لقاح كورونا الأمريكي في اليابان

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

‎المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للمرأة.. الإثنين ‎

سعاد الصباح تصدر كتابًا يرصد فترة حكم جابر العيش وابنه صباح

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»