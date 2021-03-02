التعليم تعلن موعد مراجعة علم النفس والاجتماع لـ«تانية ثانوي»
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:02 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الصف الثاني الثانوي، بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة علم النفس والاجتماع.
ومن المقرر إذاعة المراجعة، غدًا الأربعاء 3 مارس الساعة 7 مساءً، عبر منصة حصص مصر.
وطالبت الوزارة الطلاب، بكتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.
ومن المقرر إذاعة المراجعة، غدًا الأربعاء 3 مارس الساعة 7 مساءً، عبر منصة حصص مصر.
وطالبت الوزارة الطلاب، بكتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.