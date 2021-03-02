التعليم تعلن موعد مراجعة علم النفس والاجتماع لـ«تانية ثانوي»

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الصف الثاني الثانوي، بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة علم النفس والاجتماع.ومن المقرر إذاعة المراجعة، غدًا الأربعاء 3 مارس الساعة 7 مساءً، عبر منصة حصص مصر.وطالبت الوزارة الطلاب، بكتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.