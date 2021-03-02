روسيا: سنرد بالمثل على العقوبات الأمريكية المحتملة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترد على العقوبات الأمريكية المحتملة ضدها على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوزبكي - "بالطبع سنرد، وقواعد الدبلوماسية لم تُلغ، والمعاملة بالمثل هي إحدى هذه القواعد". وأفادت وسائل إعلام - في وقت سابق - بأن الولايات المتحدة قد تفرض، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا بسبب المعارض الروسي ألكسي نافالني.وكانت السلطات الروسية اعتقلت المعارض أليكسي نافالني أوائل يناير الماضي فور عودته إلى روسيا من ألمانيا، التي كان يتواجد فيها للعلاج منذ تعرضه للتسمم في أغسطس 2020، ونُظمت في عدد من المدن الروسية مظاهرات احتجاجية غير مرخص بها بدعوة منه.ودعت محكمة ستراسبورج - في 16 فبراير الماضي - الحكومة الروسية للإفراج عن أليكسي نافالني، الذي استبدلت محكمة بموسكو حكم سابق صادر ضده مع وقف التنفيذ بعقوبة فعلية قابلة للنفاذ لمدة ثلاث سنوان ونصف السنة.وقضت محكمة روسية أخرى - السبت الماضي - على نافالني بدفع غرامة قدرها 850 ألف روبل (نحو 11.4 ألف دولار) في قضية التشهير بأحد المحاربين القدامي.