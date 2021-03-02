شركتا مودرنا وتاكيدا تسعيان لإجازة استخدام لقاح كورونا الأمريكي في اليابان

كشفت مصادر مطلعة في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية وشركة تاكيدا اليابانية لصناعة الأدوية ستقدمان طلبًا إلى وزارة الصحة اليابانية للحصول على الموافقة باستخدام لقاح الشركة الأمريكية المضاد لفيروس كورونا.وذكرت وكالة أنباء «كيودو»، اليابانية أن هذا الطلب هو الثالث من نوعه في اليابان.جدير بالذكر أن اليابان بدأت حملة للتطعيم ضد كورونا بإعطاء لقاح "فايزر-بايونتيك" للعاملين في مستشفى بالعاصمة طوكيو، في وقت يحاول رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا التغلب على الصعاب لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.