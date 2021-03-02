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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ناميبيا تستعد لاستقبال كابل إنترنت بحري من أوروبا في سبتمبر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:35 م
جريدة الدستور
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تستعد ناميبيا لاستقبال ثاني كابلات الألياف الضوئية البحرية، سبتمبر المقبل؛ في إطار مشروع خط كابلات "إكويانو" الذي سيمتد من البرتغال حتى جنوب أفريقيا بطول ساحل القارة الغربي من أجل تحسين خدمات الإنترنت.

وسيزود كابل "إكويانو"، الذي يبلغ طوله 14 ألف كم، بتسع وحدات متشعبة تقع إحداها في ناميبيا، مرورا بمدينة سواكوبموند، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عام 2022.

ويبلغ حجم استثمارات ناميبيا في المشروع حوالي 260 مليون دولار ناميبي، تشمل إنشاء محطة كابلات بمدينة سواكوبموند بتكلفة 28 مليون دولار ناميبي.

وأكد أندري هول، العضو المنتدب لدى شركة "Paratus Namibia"، إحدى الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع - في تصريحات نقلتها صحف محلية اليوم - أنه من المتوقع أن يساهم الكابل الجديد في زيادة سعة البيانات الدولية المنقولة إلى ناميبيا لتصل إلى 12 تيرابايتثانية، بما يعادل 20 ضعفا مقارنة بنظام الكابلات الغرب أفريقي.

يُذكر أنه خلال عام 2019، كشفت شركة "جوجل" النقاب عن مشروع خط كابلات "إكويانو" الذي تمتلك حصة فيه، موضحة أنه سيربط بين أفريقيا وأوروبا على امتداد ساحل أفريقيا الغربي.

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