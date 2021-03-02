هل يمكن قراءة الفاتحة لأكثر من متوفى؟.. «الإفتاء» تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال نصه: «هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفى على حدة، أم يمكن قراءتها للجميع دفعة واحدة؟» وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأكدت الدار في ردها أنه لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت؛ سواء كان ذلك لكل ميت على حِدَة، أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز، والثواب في الحالتين كامل غير منقوص.