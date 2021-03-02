هل الاحتفال بعيد الأم بدعة.. الإفتاء تجيب





حكم الاحتفال بعيد الأم وقالت الإفتاء في جوابها، إن الاحتفال بـ"يوم عيد الأم" أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت؛ قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14].



وقالت الإفتاء في جوابها، إن الاحتفال بـ"يوم عيد الأم" أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت؛ قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14]. قد يهمك: خريطة سقوط الأمطار في مصر حتى نهاية الأسبوع إطلاق 51 قافلة طبية من وزارة الصحة في المحافظات حتى 10 مارس هل الاحتفال بعيد الأم بدعة؟

وأضافت الإفتاء أنه لا يوجد في الشرع ما يمنع من أن يكون الاحتفال بعيد الأم مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم؛ فهذا أمرٌ تنظيميٌّ لا علاقة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس؛ فالبدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع؛ كما يتضح هذا جليًّا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا، ولا إثم على فاعله.

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الاحتفال بيوم الأم هل هو بدعة؟، وذلك خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.