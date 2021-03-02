خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية، اليوم الثلاثاء.كما كشفت نماذج التنبؤ، عن سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، الأربعاء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، الخميس.أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس، ورفع درجة الاستعداد بكل القطاعات لمتابعة معدلات سقوط الأمطار طوال الفترة الحالية.وأشارت إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة، وتشكيل لجان على مستوى مديري العموم والمفتشين لضمان اتخاذ إجراءات التأمين ومتابعة مناسيب المياه.