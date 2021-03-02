مدير مخبز يختلس مليون و494 ألف جنيه من أموال الدعم بالجيزة

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بمحافظة الجيزة بتهمة الاختلاس.وتبين أن مدير المخبز استولى على مبلغ مالي قدره 1 مليون و494 ألف و709 جنيها، من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.