ضبط تاجر حجب 1530 عبوة سجائر عن البيع في القاهرة

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر في محافظة القاهرة.تبين أنه يحجب 1530 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.