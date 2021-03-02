6 مصابين في انهيار منزلين جنوب الأقصر (صور)

أصيب 6 أشخاص في انهيار جزئي بمنزلين، صباح اليوم الثلاثاء، بقرية النمسا التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر.تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء خالد عبدالحميد، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بانهيار عقارين- كل عقار مكون من 2 طابق بقرية النمسا دائرة المركز- ووجود مصابين.وانتقل على الفور لمكان الحادث كل من إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومحمد عشري رئيس قرية النمسا، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد نمر رئيس وحدة الحماية المدنية بمدينة إسنا.وتبين من الفحص أن العقارين بناء قديم مكون كل عقار منهم من دور أرضي وطابق علوي، حيث تم انهيار أجزاء من السقف والجدران، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص من قاطني العقارين، وجرى نقلهم لمستشفى إسنا التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.ومن جانبه، قال عبدالرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، إنه جاري رفع الأنقاض وإزالة الأجزاء الخطرة، فضلًا عن وضع الحواجز الحديدية حول العقارين لتأمين المواطنين.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة إسنا، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.