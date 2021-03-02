الداخلية تضبط 12 ألف مواطن خالف ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزار الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 12121 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 189 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 569 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.