751 ألفا يتلقون لقاح كورونا في سويسرا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هناك 751 ألفا و9 أشخاص في سويسرا، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في سويسرا بلغ 557 ألفا و492 حالة، ووصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 9988.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد قبل عام وأسبوع.ويشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة- ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.