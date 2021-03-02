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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مناقشة انتهاكات إيران

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:04 ص
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة
منار أحمد
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تواصل في فينا أعمال مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، بعد يوم على تحذير أمينها العام من استخدام عمل المفتشين كورقة تفاوض سياسية في الملف الإيراني.

ووفقًا لوكالة فرانس برس، سيناقش المجلس هذا الأسبوع مسودة قرار أوروبي يعبر فيه عن قلقه من تخفيض إيران لعمل المفتشين الدوليين ومن غياب الشفافية في التعامل مع الوكالة.

ورفض رافاييل جروسي القول ما إذا كان يدعم صدور هكذا قرار، خاصة بعد تهديد إيران بوقف العمل بالاتفاق التقني الذي توصلت إليه معه الأسبوع الماضي، واكتفى بالدعوة إلى تحييد عمل المفتشين عن المداولات السياسية.

كما أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في النص الذي سيعرض على التصويت يوم الجمعة المقبل، عن "قلقها البالغ"، مشددة على ضرورة استئناف إيران فورا كل برامج التفتيش.

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