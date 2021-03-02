«تاي أيروايز» التايلندية تقدم للمحكمة خطة لإعادة جدولة ديونها

قدمت شركة الطيران التايلندية تاي أيروايز إنترناشيونال إلى محكمة التفليسة التايلاندية اليوم الثلاثاء، خطة لإعادة جدولة ديونها كجزء عملية إعادة هيكلة تتم بتكليف من المحكمة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيتيبونج أورابيباتانابونج المستشار القانوني لشركة الطيران القول إنه تم تقديم الخطة إلى المسؤول الرسمي عن إدارة تفليسة الشركة بموجب أمر المحكمة، ليتم دعوة الدائنين للاجتماع بحلول مايو المقبل لإقرار الخطة.ومن المقرر أن تعقد الشركة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم لإعلان تفاصيل الخطة، التي تستهدف الحصول على 1.65 مليار دولار كتمويل إضافي في إطار خطة إعادة جدولة الديون.كانت محكمة الإفلاس في تايلاند قد قررت في مايو من العام الماضي قبول التماس إعادة هيكلة شركة الطيران التايلاندية المتعثرة تاي إيروايز إنترناشيونال.