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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

انطلاق فعاليات لجنة «الإيمان والتعليم» بالمجمع المقدس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:22 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس
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انطلقت، منذ قليل، اجتماعات لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تستمر على مدار ساعة ونصف بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

من المقرر أن تستأنف اجتماعات لجنة العلاقات المسكونية، اجتماعاتها بعدما تفصل بينهم نصف ساعة، إذ تقوم فرق الكشافة بتعقيم القاعة قبيل بدء اللجنة التالية أعمالها كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وتنعقد اجتماعات المجمع المقدس بمختلف لجانه الـ12 على مدار 3 أيام بالكاتدرائية، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس الجاري.

يأتى ذلك بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس، وتأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع، في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية.

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