تداول امتحان الأحياء للصف الثاني الثانوي

تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، صورا لأسئلة الامتحان الإلكتروني لمادة الأحياء، الذي يؤدية الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية بمدارس الجمهورية.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الاأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.