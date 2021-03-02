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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء الامتحان المجمع متعدد التخصصات لطلاب «السادس الابتدائي»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:04 ص
الابتدائي
الابتدائي
نورهان عبدالرحمن
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بدأ منذ قليل، الامتحان المجمع متعدد التخصصات، لطلاب الصف السادس الابتدائي، على مستوى الجمهورية، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، ضمن مقترحات الوزارة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والالتزام بالضوابط الاحترازية.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

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