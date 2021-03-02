بدء الامتحان المجمع متعدد التخصصات لطلاب «السادس الابتدائي»

بدأ منذ قليل، الامتحان المجمع متعدد التخصصات، لطلاب الصف السادس الابتدائي، على مستوى الجمهورية، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، ضمن مقترحات الوزارة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والالتزام بالضوابط الاحترازية.وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.