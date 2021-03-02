وزير التعليم يعلق على الامتحانات الالكترونية لـ«أولى وتانية ثانوي»

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات سنوات النقل بالمرحلة الثانوية بالترم الأول (نجاح ورسوب فقط) بلا مجموع أو منافسة على الدرجات.وشدد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على أن هذه الامتحانات كانت قبل نظام التابلت تتم على مستوى المدرسة مثلها مثل كل سنوات النقل.وأضاف أن الهدف الحقيقي من هذه الامتحانات هو إتاحة المزيد من التدريب للطلاب على نظام الاسئلة الجديدة والتعلم من أجل الفهم الحقيقي وكذلك الوقوف على نقاط القوة والضعف التحصيلي لكل طالب من خلال النتيجة التفصيلية التي سترسل اليه.وأكد أن هذه "ليست امتحانات تنافسية على درجات" ولكنها اختبارات "للمساعدة على التعلم"، وتابع وبالتالي لا يوجد هنا مكان للحديث عن تكافؤ الفرص أو ضياع حق المجتهد لأنها ليست تنافسية وبلا مجموع.كما شدد، على أن من يتحايل ويغش هذه الامتحانات هو الخاسر الأوحد لأنه اختار حرمان نفسه من فرصة التعلم والتدريب وسوف يعاني لاحقا عند خوض امتحانات الثانوية العامة المؤمنة تماما ضد الغش بأنواعه.وأوضح أن الغالبية العظمى من الطلاب الذين يعتمدون على أنفسهم هم الرابحون من كل النواحي لأنهم أدركوا الهدف ويستهدفون اكتساب المهارة التي تعدهم للثانوية العامة الجديدة.وقال إن الغش هو آفة مجتمعية مؤسفة ويحتاج علاجها الحقيقي إلى وعى مجتمعي عميق ويحتاج مساعدة أولياء الأمور وتوجيه أبنائهم ويحتاج توعية إعلامية وصحوة أخلاقية.وأنهى حديثه قائلًا، من الواضح أن الغش في هذه الامتحانات هو اختيار من لا يريد التعلم وسوف يعاني منه لاحقا ولا ينتقص هذا ممن ذاكر واجتهد وسعى إلى تعلم حقيقي مع ملاحظة ما ذكرناه أعلاه من أن هذه الأساليب لن تكون متاحة باى حال من الأحوال في امتحانات الثانوية العامة والتي تضمن تكافؤ الفرص وانعدام التسريب وانعدام الغش بأنواعه والتصحيح الإلكتروني بدون تدخل بشري ضمانا للشفافية المطلقة.