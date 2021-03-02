اليوم.. افتتاح معرض «طوبة.. ورقة.. مقص» للفنانة نورا بركة

يفتتح في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بجاليري بيكاسو بالزمالك٬ المعرض الشخصي للفنانة نورا بركة٬ والذي يقام تحت عنوان "طوبة.. ورقة.. مقص"، والذي يستمر حتى العاشر من شهر مارس الجاري.وتخرجت نورا بركة من كلية الفنون التطبيقية قسم الجرافيك - 2007، درست علم الاجتماع - جامعة عين شمس - 2011، حصلت على عدة دبلومات متعددة التخصصات-"برنامج الإرشاد النفسي للأطفال" - جامعة عين شمس - 2009 "تصحيح سلوك الطفل من خلال الفن "برنامج الرعاية الصحية الأولية للأطفال" منظمة أطباء العالم - 2011.وعملت نورا في العديد من المنظمات غير الحكومية في برنامج "النساء والأطفال في خطر "في كل من مصر ولبنان، وآخرها منصب مديرة ومنسقة "مركز النساء المعرضات للخطر" - كاريتاس، مصر - 2011.نظمت عدة معارض فنية لأعمال الأطفال. 2009 و2010 و2011. عملت محكمة للعديد من المعارض.وفي كلمتها الافتتاحية للمعرض تقول: "بركة": هذه اللُعبة التي تعتمِد على الحظ المُطلق، فلا تفُرحك إن كسِبت ولا تحزنك إن خسِرت، إن كنت طوبة غطتَك الورقة وإن كنت ورقة قطعك المِقص وإن كنت مِقص كسرتك الطوبة، والوضع المزاجي لهذه اللعبة كان هو الوضع العام للإنسانية كلها بعد 2020 يظُن الإنسان أنه قوي كطوبة فتغطيه الورقة وينطبع على وجهه تعبيرٍ ما".وتابعت: "أو يظن أنه حاد كمقص فتكسره طوبه وتترك تعبيرا آخر٬ أو يكون خفيفا كالورقة فيقطعه مقص فيترك تعبيرًا ثالثًا ورابعًا.. آلاف من التعبيرات الاندهاش، الانزعاج، الانعزال والانتظار".