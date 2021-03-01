استئناف اجتماعات لجان «المجمع المقدس»

استأنف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الفترة من السادسة إلى التاسعة من مساء اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول لاجتماعات لجانه، والتي تستمر لثلاثة أيام، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم الخميس المقبل.وشهد المقر البابوي في القاهرة خلال الفترة المسائية، اجتماع لجنة الطقوس، ثم لجنة شئون الإيبارشيات.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام ٢٠٢٠ بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.