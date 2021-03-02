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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:54 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
الدستور
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يقدم موقع "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021، فى عدد من محافظات مصر مثل القاهرة والاسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، بالأضافة إلى مواقيت الصلاة في عدد من العواصم العربية وهي مكة، والرباط، والمدينة المنورة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

مواعيد الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجر 4:57 ص
صلاة الشروق 6:23 ص
صلاة الظهر 12:08 ص
صلاة العصر 25: 3
صلاة المغرب 5:53 م
صلاة العشاء 7:09

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

صلاة الفجر 4:45 ص
صلاة الشروق 6:09 ص
صلاة الظهر 11:56
صلاة العصر 3:14 م
صلاة المغرب 5:43 م
صلاة العشاء 6:58 م.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

صلاة الفجر 5:03 ص
صلاة الشروق 6:29 ص
صلاة الظهر 12:13
صلاة العصر 3:29
صلاة المغرب 5:57 م
صلاة العشاء 7:15 م.

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:53
صلاة الشروق 6:19 م
صلاة الظهر 12:04 م
صلاة العصر 3:20 م
صلاة المغرب 5:49 م
صلاة العشاء 7:06 م.

مواعيد الصلاة فى أسوان

صلاة الفجر 4:51
صلاة الشروق 6:12 ص
صلاة الظهر 12:02 ص
صلاة العصر 3:22
صلاة المغرب 5:52 م
صلاة العشاء 7:04

ثانيا: مواعيد الصلاة فى العواصم العربية

مكة
 صلاة الفجر 5:23 ص
صلاة الظهر 12:34 م
صلاة العصر 3:55 م
صلاة المغرب 6:27 م
صلاة العشاء 7:37 م

المدينة المنورة
 صلاة الفجر 5:23 ص
صلاة الظهر 12:34 م
صلاة العصر 3:54 م
صلاة المغرب 6:27 م
صلاة العشاء 7:36 م

عمان
 صلاة الفجر 4:42
صلاة الظهر 11:53 م
صلاة العصر 3:10 م
صلاة المغرب 5:40
صلاة العشاء 6:55 م

الرياض
صلاة الفجر 4:55 ص
صلاة الظهر 12:06 ص
صلاة العصر 3:26 م
صلاة المغرب 5:58 م
صلاة العشاء 7:08 م

أبو ظبى
 صلاة الفجر 5:25 ص
صلاة الظهر 12:36 م
صلاة العصر 3:56 م
صلاة المغرب 6:24 م
صلاة العشاء 7:38 م

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الرباط
 صلاة الفجر 5:28 ص
صلاة الظهر 12:40 م
صلاة العصر 3:54 م
صلاة المغرب 6:23 م
العشاء 7:43 م

الكويت
 صلاة الفجر 4:50 ص
صلاة الظهر 12:01 ص
صلاة العصر 3:18 م
صلاة المغرب 5:47 م
صلاة العشاء 7:03 م

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