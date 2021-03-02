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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:49 ص
الذهب
الذهب
الدستور
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أسعار الذهب اليوم في مصر، يتصدر محركات البحث بـ"جوجل" وايضا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أسعار الذهب في مصر، ويعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم وهو النتيجة المحتملة لحزمة التحفيز الضخمة في حين يمثل ارتفاع عائدات السندات تحديا لهذا الوضع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 2-3-2021 أسعار الذهب فى مصر اليوم؛ حيث شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في السوق المحلي مقارنة بالأمس 5 جنيهات في التعاملات الصباحية اليوم.

أما على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب لأكثر من 1 % مستوى في أسبوع، إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1750.24 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد زاد 1.1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت نحو 882.25 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 772 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 661.70 جنيهًا.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6170 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27310 جنيهًا وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلي جودة، أما سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750 دولارًا.

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أسعار المعادن النفيسة

فيما شهدت أسعار المعادن النفسية صعودا فسجلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 26.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2344.76 دولار وكسب البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1219 دولارا.

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