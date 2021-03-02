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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-3-2021 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:30 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، إذ بلغ متوسط سعر الدينار اليوم عند مستوى 52.22 جنيه للشراء وللبيع 48.95 وفقًا آخر التحديثات البنكية.

وحقق سعر صرف العملة الكويتية اليوم استقرارا ملحوظًا في قطاع كبير من البنوك المحلية مثل بنك كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفاع سعر الدينار في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجلت مؤشرات بنك كريدي أجريكول استقرارًا أمام الجنيه اليوم في فترة التداولات الصباحية عند مستوى 51.26 جنيه للشراء مقابل 47.71 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدينار للشراء 52.15 جنيه وللبيع 51.71، وفي بنك مصر سجل الدينار للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.89، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.46.

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وواصلت العملة الكويتة اليوم استقرارها مقابل الجنيه المصري، ليبلغ سعر تداولها في بنك عودة للشراء 52.15 جنيه وللبيع 48.31، وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدينار للشراء 51.15 جنيه وللبيع 47.74، كما حقق سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي الوطني للشراء 51.81 جنيه وللبيع 47.98، وفي بنك وف التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64.

ارتفاع سعر الدينار اليوم الثلاثاء

وعلى صعيد آخر، أظهرت مؤشرات الشاشات ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 52.15 جنيه وللبيع 48.21، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.22 جنيه وللبيع 48.92، كما ارتفع سعر الدينار اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 52.22 جنيه وللبيع 47.51، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 52.15 جنيه وللبيع 48.54، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 48.62، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 52.15 جنيه وللبيع 48.94.

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