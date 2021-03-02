سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-3-2021 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم سجلت مؤشرات بنك كريدي أجريكول استقرارًا أمام الجنيه اليوم في فترة التداولات الصباحية عند مستوى 51.26 جنيه للشراء مقابل 47.71 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدينار للشراء 52.15 جنيه وللبيع 51.71، وفي بنك مصر سجل الدينار للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.89، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.46.

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