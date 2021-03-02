سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-3-2021 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:30 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، إذ بلغ متوسط سعر الدينار اليوم عند مستوى 52.22 جنيه للشراء وللبيع 48.95 وفقًا آخر التحديثات البنكية.
وحقق سعر صرف العملة الكويتية اليوم استقرارا ملحوظًا في قطاع كبير من البنوك المحلية مثل بنك كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفاع سعر الدينار في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.
وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وحقق سعر صرف العملة الكويتية اليوم استقرارا ملحوظًا في قطاع كبير من البنوك المحلية مثل بنك كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفاع سعر الدينار في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.
وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الدينار الكويتي اليومسجلت مؤشرات بنك كريدي أجريكول استقرارًا أمام الجنيه اليوم في فترة التداولات الصباحية عند مستوى 51.26 جنيه للشراء مقابل 47.71 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدينار للشراء 52.15 جنيه وللبيع 51.71، وفي بنك مصر سجل الدينار للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.89، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.46.
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وواصلت العملة الكويتة اليوم استقرارها مقابل الجنيه المصري، ليبلغ سعر تداولها في بنك عودة للشراء 52.15 جنيه وللبيع 48.31، وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدينار للشراء 51.15 جنيه وللبيع 47.74، كما حقق سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي الوطني للشراء 51.81 جنيه وللبيع 47.98، وفي بنك وف التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64.
وواصلت العملة الكويتة اليوم استقرارها مقابل الجنيه المصري، ليبلغ سعر تداولها في بنك عودة للشراء 52.15 جنيه وللبيع 48.31، وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدينار للشراء 51.15 جنيه وللبيع 47.74، كما حقق سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي الوطني للشراء 51.81 جنيه وللبيع 47.98، وفي بنك وف التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64.