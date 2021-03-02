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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى مصر 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:47 ص
اليورو
اليورو
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١، نقدم لكم كافة أسعار اليورو الأوروبي امام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك، بحسب السعر المصرفى اليوم، ووفقا لأخر التحديثات داخل البنوك، ويبحث القارىء المصرى والعربي عن أسعار اليورو يوميا على مؤشر البحث جوجل، لذلك نستعرض لكم تقرير يومي يضم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة سعر اليورو فى السوق المصرى.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١


يختلف أسعار اليورو داخل البنوك الحكومية عن غيرها، ولديكم أسعار اليورو الأوروبي امام الجنيه المصرى طبقا لأخر التحديثات فى السوق المصرفى، داخل البنوك التالية "البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة".

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلى المصرى اليوم

سجل اليورو، اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١، داخل البنك الأهلى المصرى (الحكومي)، عند الشراء ١٨.٨٣٧٤ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٩.٠٧١٢ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبى في البنك التجارى الدولى cib اليوم

ارتفع سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولى cib،  عن سعره اليوم في البنوك الحكومية المصرية، سواء عند الشراء أو البيع، ليسجل عند الشراء ١٨.٨٦١٥ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٩.٠٩٥٤ جنيه مصرى.

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١، في البنك المركزى المصرى، عند الشراء ١٨.٨٥٨٦ جنيه مصرى، أما بلغ سعره عند البيع ١٩.٠٢٢١ جنيه مصرى.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم

بلغ سعر اليورو الأوروبي داخل بنك مصر (الحكومي)، اليوم الثلاثاء، عند الشراء ١٨.٨٦٨١ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٩.١٧٧٦ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي فى بنك القاهرة اليوم

سجل اليوم الثلاثاء، اليورو الأوروبي داخل البنك عند الشراء ١٨.٨٧٠٠ جنيه مصرى، اما وصل سعره عند البيع ١٩.١٨٠٠ جنيه مصرى.

وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة أسعار اليورو الأوروبي داخل البنوك العاملة فى مصر، بحسب السعر المصرفى اليوم الثلاثاء، ونستعرض لكم تقرير يومى يحتوى على كافة أسعار اليورو الأوروبي، الذي يتاين سعره فى السوق المصرى.

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