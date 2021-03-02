سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى مصر 2-3-2021

سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلى المصرى اليوم

سعر اليورو الأوروبى في البنك التجارى الدولى cib اليوم

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى اليوم

سعر اليورو في بنك مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبي فى بنك القاهرة اليوم

تنشر «الدستور» سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١، نقدم لكم كافة أسعار اليورو الأوروبي امام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك، بحسب السعر المصرفى اليوم، ووفقا لأخر التحديثات داخل البنوك، ويبحث القارىء المصرى والعربي عن أسعار اليورو يوميا على مؤشر البحث جوجل، لذلك نستعرض لكم تقرير يومي يضم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة سعر اليورو فى السوق المصرى.يختلف أسعار اليورو داخل البنوك الحكومية عن غيرها، ولديكم أسعار اليورو الأوروبي امام الجنيه المصرى طبقا لأخر التحديثات فى السوق المصرفى، داخل البنوك التالية "البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة".سجل اليورو، اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١، داخل البنك الأهلى المصرى (الحكومي)، عند الشراء ١٨.٨٣٧٤ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٩.٠٧١٢ جنيه مصرى.ارتفع سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولى cib، عن سعره اليوم في البنوك الحكومية المصرية، سواء عند الشراء أو البيع، ليسجل عند الشراء ١٨.٨٦١٥ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٩.٠٩٥٤ جنيه مصرى.سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١، في البنك المركزى المصرى، عند الشراء ١٨.٨٥٨٦ جنيه مصرى، أما بلغ سعره عند البيع ١٩.٠٢٢١ جنيه مصرى.بلغ سعر اليورو الأوروبي داخل بنك مصر (الحكومي)، اليوم الثلاثاء، عند الشراء ١٨.٨٦٨١ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٩.١٧٧٦ جنيه مصرى.سجل اليوم الثلاثاء، اليورو الأوروبي داخل البنك عند الشراء ١٨.٨٧٠٠ جنيه مصرى، اما وصل سعره عند البيع ١٩.١٨٠٠ جنيه مصرى.وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة أسعار اليورو الأوروبي داخل البنوك العاملة فى مصر، بحسب السعر المصرفى اليوم الثلاثاء، ونستعرض لكم تقرير يومى يحتوى على كافة أسعار اليورو الأوروبي، الذي يتاين سعره فى السوق المصرى.