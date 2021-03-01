الحماية المدنية تسيطر على حريق بجانب دائري البساتين

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب بمخلفات بناء بجانب الطريق الدائري وتسبب في تكدس مروري بمنطقة صقر قريش بأوتوستراد المعادي.وكانت الحماية المدنية دفعت بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة في السيطرة على حريق نشب في مخلفات ومواد بناء بجانب الطريق الدائري دائرة قسم شرطة البساتين.تلقى رجال الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة إثر اشتعال نيران بمخلفات بناء بجوار طريق الدائري.وعلى الفور تم الدفع بـ٥ سيارات إطفاء وجارٍ التعامل مع الحريق.