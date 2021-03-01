حملة موسعة لاسترداد حقوق وأملاك الدولة بكفر شكر

قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بحملة موسعة لاسترجاع حقوق وأملاك الدولة وإزالة الأكشاك المخالفة بطريق طراد النيل وتوسعتها أمام المواطنين وحركة المرور وإنشاء منافع عامة يستفيد منها جميع المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم إزالة الإشغالات والتعديات وتوسيع شارع طراد النيل بالمدينة وإزالة الاكشاك المخالفة، مشيرا إلى أن تم تطوير وتوسيع شارع عبد المنعم رياض من 10 أمتار تقريبا إلى 15 وشارع العاشر من رمضان من 6 أمتار إلى 10 أمتار مرورا بشارع جنابية كفر منصور من 7 أمتار إلى 10 أمتار وفي أماكن بالشارع يوجد 10 أمتار آخر بالإنتربول على الترعة المغطاة وذلك بإشراف مصيلحي جمال هدايا ومحمد غنيم نائبي رئيس المركز والمدينة.وقال رئيس المركز والمدينة أننا نعمل على تطبيق سيادة القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية اطلاقا بهدف تحرير الشوارع والطرق من الإشغالات واسترجاع حقوق وأملاك الدولة المعتدى عليها من قبل بعض الأشخاص واستغلالها في منافع عامة الدولة واستفادة جميع أهالينا المواطنين.وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه جار توسعة وتطوير عددا من الشوارع والطرق لتحقيق سيولة مرورية وراحة أهالينا المواطنين في تحركاتهم اليومية وكذلك إنشاء منافع عامة وحدائق متنفس مجانى لجموع أهالينا المواطنين لشعورهم بالرضا التام الذى نسعى ونبذل قصارى جهدنا على تحقيقه للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق في شتى المجالات تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية.