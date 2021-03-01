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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر لإطلاق «ولادنا»

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:28 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي لإطلاق مبادرة جديدة من البنك تحت مسمي «ولادنا».

وقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ممثلًا عن بنك ناصر الاجتماعي وإيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي ممثلًا عن الوزارة.

وصرحت نيفين القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وحماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأطفال لتوفير حياة طبيعية لهم تساعد على تنشئتهم تنشئة صحيحة لخلق جيل جديد مهيئ ليكون عنصرًا فاعلًا ومبدعًا للمجتمع مما يعمل على تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة التى دعمها الدستور.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يهدف إلى فتح حسابات استثمارية تحت الطلب بأسماء كريمي النسب والأيتام، حيث اشترط القانون ضمن إجراءات تسليم كريمي النسب لأسرة بديلة فتح حساب باسمه في بنك ناصر الاجتماعي ولا يتم الصرف منه إلا بعد تمام كريم النسب الحادية والعشرين عامًا أو بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة بحسب الأحوال ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن واحد وعشرين عامًا من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت نيفين القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يضع الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» من خلال نشاط التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين.

ومن جانبه، أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب للبنك أنه سيتم تقديم امتيازات لهذه المبادرة، كما سيتم منح هذه الحسابات 5.% بالزيادة على العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقًا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية مع إعفاء كل المبالغ المودعة لصالح مبادرة «ولادنا» من كل الرسوم والمصاريف البنكية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب حتى استردادها.

ودعا «عشماوي» كل مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للمسئولية المجتمعية والشركات والجمعيات والهيئات والمؤسسات الخاصة ورجال الأعمال للمشاركة بروح وطنية في هذه المبادرة.

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