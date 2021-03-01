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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

97.53 % نسبة حضور طلاب خامسة ابتدائي في امتحان الترم الأول

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:27 م
طلاب خامسة ابتدائي
طلاب خامسة ابتدائي
نورهان عبدالرحمن
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أدى 2 مليون و63 ألفًا و516 طالبًا بالصف الخامس الابتدائي، اليوم، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول في ورقة واحدة، من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.53%، من إجمالي 2 مليون و115 ألفًا و581 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

جدير بالذكر أن جدول امتحان صفوف النقل كالتالي: "الصف السادس الابتدائي يوم 2 مارس- الصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس- الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس".

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