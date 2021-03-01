648 ألفًا و791 طالبًا بأولى ثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا إلكترونيًا

حضر 648 ألفا و791 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولى" و"الجغرافيا"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، والتي تستمر حتى 8 مارس 2021.وتمكن 640 ألفا و431 طالبا وطالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألفا و72 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%.وأدى 29369 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل، دمج، دولي) الامتحان ورقيًا، من إجمالي 30786 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 95.4%.جدير بالذكر، أن غدًا الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق".