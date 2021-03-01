بيروت وباريس تبحثان الأزمة الحكومية في لبنان

بحثت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غرييو، اليوم الإثنين، مع الرئيس اللبناني ميشال عون الأزمة الحكومية ورغبة بلادها في إيجاد حلول سريعة تسفر عن تشكيلها.ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، تطرق البحث إلى الأزمة الحكومية ورغبة فرنسا في إيجاد حلول سريعة تسفر عن تشكيل حكومة تواجه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.وأجرت السفيرة "غرييو" جولة أفق تناولت التطورات الداخلية الراهنة والعلاقات الفرنسية - اللبنانية وسبل تطويرها في المجالات كافة، حسبما ذكر البيان.وطبقا للبيان، تمّ التأكيد خلال الاجتماع على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان لمساعدته على تجاوز الأزمات التي يمر بها، لا سيما وأن الشعب اللبناني يستحق أن يعيش باطمئنان وراحة بال وفي ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل.