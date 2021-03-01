السودان يسترد شركات وعقارات منحها «البشير» للإخوان

بدأت لجنة إزالة التمكين في السودان، اليوم الأحد، مصادرة واسترداد عدد من الشركات والعقارات والأصول الضخمة التي منحها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير لمجموعات وشخصيات تابعة للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان الإرهابية.وأفادت شبكة «سكاي نيوز» نقلا عن لجنة إزالة التمكين قولها في بيان بأن معظم عوائد وأرباح تلك الأصول، كانت توجه لتمويل التنظيم العالمي للإخوان.وأوضح البيان أن من بين الشركات التي تم استردادها، شركة الرواد، التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري، وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم.كما تم استرداد أسهم شركتي حسان والعابد والخرطوم للطرق والجسور، التي كانت تديرها مجموعة من الإخوان من جنسيات عربية.وشملت القائمة عددًا من الشركات العاملة في انشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة «شافكو» التنمية و«نعائم للاستثمار» و«فيحاء» للتحويلات المالية، و«البداية» للإنتاج الزراعي.كما استردت اللجنة عقارات وأراضي ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار وتقع في مناطق استراتيجية في الخرطوم والمناطق المحيطة بها.وكشف محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة، أن اللجنة التي شكلت في أعقاب الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019، نجحت في إفشال مخطط تفجير البلاد وأبطلت فساد النظام البائد.