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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: إطلاق 20 خدمة حكومية جديدة على «مصر الرقمية» خلال أيام

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:42 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الحكومية المميكنة عبر منصة «مصر الرقمية» ومكاتب البريد المنتشرة على مستوي الجمهورية خلال شهر مارس الجاري، موضحًا أن هذه المرحلة تشمل إطلاق نحو 20 خدمة جماهيرية تهم المواطن البسيط منها حزم لخدمات الإسكان الاجتماعي والمحاكم والأحوال المدنية والسجل التجاري والضريبة العقارية.

وقال «طلعت»، في تصريحات خاصة لـ«االدستو»، إنه سيتم زيادة عدد حزم خدمات المرحلة الأولى والتي تم إطلاقها العام الماضي على المنصة وشملت خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري ورخصي ومركباتي، مشيًرا إلى أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيًا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان أو السداد بمكاتب البريد.

وأشار إلى أن هناك إقبالًا من المواطنين على التسجيل من خلال منصة «مصر الرقمية» والتي اقتربت من 1.5 مليون حساب، وتم إجراء نحو 1.3 مليون معاملة، بالإضافة إلى استفسارات المواطنين عليها منذ انطلاقها في أغسطس الماضي، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المواطنين وإتاحة جميع الخدمات الحكومية من البيت وتسهيل عملية حصول المواطن علي جميع الخدمات الحكومية.

وأوضح أن الخدمات الجديدة ستشمل أيضًا في المراحل المقبلة خدمات وزارة الكهرباء والطاقة والزراعة وكل ما يهم الفلاح والحيازات الزراعية وخدمات وزارات القوي العاملة والتعليم العالي والتربية والتعليم والسياحة والآثار، منوهًا بأن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بمنظومة رقمنة الخدمات الحكومية.

وذكر أنه سيتم مضاعفة أعداد الخدمات على «مصر الرقمية»، متوقعًا أن يصل عدد المستفيدين على المنصة 5 ملايين مواطن قبل نهاية العام الجاري.

ولفت وزير الاتصالات إلى أنه تم إطلاق خدمة مركز الاتصال 15999 للاستفسار عن جميع احتياجات المواطنين.

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