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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قيادي بالتيار الإصلاحي يكشف مضمون رسالة خاتمي للمرشد الإيراني

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:24 م
السابق محمد خاتمي
السابق محمد خاتمي
منار أحمد
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كشف محمد جواد حق شناس، القيادي في التيار الإصلاحي، اليوم الاثنين، عن مضمون رسالة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، وزعيم التيار الإصلاحي في إيران، الي المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأشار القيادي في التيار الإصلاحي، إن هذه الرسالة كتبت قبل حوالي شهرين وأرسلت إلى مكتب خامنئي من 37 صفحة، وغطت مجموعة واسعة من القضايا الشخصية والسياسية والاقتراحات، وكذلك الثناء على حكمة المرشد الأعلى، بحسب موقع " العربية نت".

والجدير بالذكر، لم يكشف لحد الآن عن نص الرسالة التي وجهها الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي وزعيم التيار الإصلاحي في إيران، إلى المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.

غير أن ردود الأفعال حول ما كشف من الرسالة من قبل بعض الشخصيات الإصلاحية ووسائل الإعلام المقربة منهم، كانت معظمها منددة وساخطة، واتهمت "خاتمي" بتجديد البيعة واستجداء استعطاف المرشد، بينما رأى آخرون أنها ذات أهمية كبيرة كونها تتحدث عن مرحلة حساسة يمر بها النظام، وحذر "خاتمي" المرشد من مغبة عدم حسم الكثير من القضايا العالقة قبل رحيله.

ووفقًا لمصادر مقربة من الإصلاحيين الحكوميين، فقد أشار الزعيم الإصلاحي في الرسالة إلى خلفيته الثورية وتاريخ عائلته النضالي، وأوضح أنه "لم يكن أبدًا ضد النظام والثورة وقائدها"، كما تحدث عن مكانة خامنئي المحورية في النظام، وذكر أن الإصلاحيين هم الأكثر ولاء للقائد والنظام، وقد بذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على النظام.

وفي إشارة إلى المشاكل المهمة والكبيرة في البلاد، طلب "خاتمي" من "خامنئي" حل هذه القضايا خلال فترة قيادته، قائلا: "إذا تم تأجيل هذه القضايا دون حل للمستقبل، فإنها ستتحول إلى مشاكل مستعصية للجمهورية الإسلامية".

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