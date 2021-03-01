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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقم البطاقة

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:34 م
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
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يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقم البطاقة، وشهد محرك البحث العالمي "جوجل" تساؤلات كثيرة عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقم البطاقة، وذلك بعد اتاحة وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أو القبول أو تقديم الشكاوى وفقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي.

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم الإثنين 1 مارس 2021، رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقم البطاقة، والذي يحصل عليه أكثر من 14 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية عبر السطور التالية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقم البطاقة

  • خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
يجب على الراغبين في الاستعلام إلكترونيًا عن قبولهم من عدمه في معاش التكافل والكرامة والذي تقدم له أكثر من 14 مليون مواطن إتباع الخطوات التالية:-

1 - تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الاستعلام والشكاوى من خلال هذا الرابط (هنا).

2 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

3 - الضغط على كلمة "الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة".

  • طريقة تقديم الشكاوى في موقع معاش وكرامة الإلكتروني
ومن يرغب في تقديم شكاوى وتظلمات إلكترونيًا على عدم قبولهم في معاش برنامج تكافل وكرامة إتباع الخطوات التالية:-

1 - تسجيل الدخول عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج التكافل والكرامة من "هنا".

2 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

3 - الضغط على كلمة شكاوى.

4 - كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى كاملة.

5 - كتابة الشكاوى المراد تقديمها بالتفصيل.

6 - الضغط على كلمة إرسال.

  • كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we
1 - الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي we

2 - ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.

3 - كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي (السنة - الشهر - يوم).

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4 - اختيار علامة أنا لست روبوت.

5 - الضغط على زر متابعة ( فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية.

6 - ستظهر البيانات التى قمت بادخالها وهى الرقم القومى وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها.

7 - يطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة.

8 - يحدد موعد الاستلام في اليوم التالي للتسجيل.

9 - فور الضغط على زر "تسجيل" تظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح".

10 - الاستلام (تاريخ اليوم التالي للتسجيل) واسم الفرع المختار.

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