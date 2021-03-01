رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط المجالس الطبية للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:14 م
سيارات المعاقين
سيارات المعاقين
طباعة
ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الماضي وخاصة محرك البحث العالمي جوجل عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة، وذلك بعد أن قامت وزارة الصحة المصرية في الأيام السابقة بتخصيص رابط للاطلاع على نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين عبر الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 1-3-2021، رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه لذوي الإعاقة من خلال الرابط التالي "هنا".

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه لذوي الإعاقة

ويمكن للراغبين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب، معرفة نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 المطلوبة ضمن الأوراق إلكترونيا عن طريق موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإتباع الخطوات التالية:-

- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من هنا.

الخطوة الثانية: تسجيل الرقم القومي الخاص للمريض.

- الخطوة الثالثة: كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

- الخطوة الرابعة: تسجيل بيانات الراغب في الحصول على سيارة مجهولة معفاة من الضرائب كاملة ( الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، المحافظة، الوظيفة...)

الخطوة الخامسة: كتابة رقم التليفون والبريد الالكتروني للتواصل.

- الخطوة السادسة: اختيار مكان الجمارك.

- الخطوة السابعة: تسجيل نوع الإعاقة بالتفاصيل.

استعلام نتيجة الكشف الطبي للسيارات المعاقين.

قد يهمك.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة

شروط وزارة الصحة للحصول على سيارات المعاقين

وتعرض "الدستور" لكم شروط وزارة الصحة من أهم تلك الشروط:

1 - ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

2 - خضوع المتقدمين للكشف الطبى.

3 - أن لا تكون الإعاقة قوية للدرجة التي لا يستطيع معها قيادة أي نوع من السيارات.

رابط نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين


لمعرفة نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين في جمهورية مصر العربية من خلال الآتي:

1 - الضغط على الرابط التالي بوزارة الصحة من هنا.

2 - إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

3 - كتابة كلمة المرور.

4 - اضغط على بحث.

وقد صدر قانون جديد في عام 2021 خاص بمتحدي الإعاقة في مصر، وتسعى الدولة بالكثير من المجهودات التي تقدمها في تقليل الكثير من المعاناة التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يتحولوا إلى طاقات إنتاجية كبيرة تستفيد منها الدولة، ولذلك نجد الكثير من القوانين التي أصبحت منصفة لهم في هذه الفترات الأخيرة، ومنها القانون الخاص بالعمل والتعليم، والقانون الخاص بجمارك السيارات المجهزة، والقانون المدين لكل من يسئ لهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

الصور

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

بعد صدور كتابه «لحظة فارقة».. نجوم الفن يهنئون هيثم مازن

غدًا.. حفل لفرقة «قصر الغوري للموسيقى العربية» بالسحيمي

ختام فعاليات القافلة الثقافية برأس حدربة

«كان في مكان» على مسرح قصر ثقافة أسيوط