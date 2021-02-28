رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

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- صغر وكبر حجم الرأس، بالإضافة إلى متلازمة الداون، أو فقد السمع التام، أو فقد البصر التام، أو الإعاقات المتعددة.



- ضمور العضلات أو تيبس المفاصل في أطراف متعددة.



- الشلل الرباع، أو الشلل النصفي الطولي أو السفلي.