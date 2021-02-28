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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:38 م
الرقم القومي
الرقم القومي
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على جوجل عن رابط الاستعلام بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي، وتم منح تلك البطاقة بعد صدور قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الذي أعطى لأشخاص ذوى الإعاقة الحق في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ووفرت بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة العديد من الحقوق والامتيازات، منها الحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك والضرائب، وتخفيضات فى المواصلات، وغيرها من الامتيازات التى منحها قانون اشخاص ذوي الإعاقة، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات عن رابط الاستعلام بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي


يجب على كافة أشخاص ذوي الإعاقة، الذين هدفهم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى بالرقم القومي الذى يختص بكل الشخص والموجود فى شهادة الميلاد، والمكون من اربعة عشر رقما، ولديكم كافة الخطوات التى من خلالها يستطيع المواطن الاستعلام عن البطاقة:

- يقوم أشخاص ذوي الإعاقة بالدخول على الرابط الإلكتروني وهو https:rdis.moss.gov.egEDROnlineRegistrationOnlineRegistrationHome.

- ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن الطلب.

- بعد ذلك كتابة الرقم القومى المكون من ١٤ رقم، والمدون على شهادة الميلاد، ثم الضغط على بحث.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة


وهناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر فى المواطن ليتمكن من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

- الشلل الدماغي، أو الجذام، أو طيف التوحد، أو ذوي القادمة.

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- صغر وكبر حجم الرأس، بالإضافة إلى متلازمة الداون، أو فقد السمع التام، أو فقد البصر التام، أو الإعاقات المتعددة.

- ضمور العضلات أو تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- الشلل الرباع، أو الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

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