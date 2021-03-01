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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

دعم مصر.. تعديل بيانات بطاقة التموين على الموقع الرسمي للوزارة

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:02 م
جريدة الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تعديل بيانات بطاقة التموين على الموقع الرسمي للوزارة، حيث يتزايد البحث خلال تلك الفترة الراهنة عن تعديل بيانات بطاقة التموين من خلال محركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل.

وتوفر "الدستور" لقراءها طريقة تعديل بيانات بطاقة التموين على الموقع الرسمي للوزارة، حيث وجد الكثيرين من المواطنين قد حذف عدد من الأفراد المدونين بالبطاقة التموينية، خلال الفترة الماضية.

خطوات تعديل بيانات بطاقة التموين

يستطيع أي مواطن تعرض بوقف بطاقته أو عند صرف الخبز تظهر رسالة تطالبه بالتحديث أن يقوم بزيارة الموقع الرسمي للتحديث وتعديل البيانات وهو موقع دعم مصر من هنا.

وتأتي الخطوة الثانية بعد زيارة الموقع الرسمي وظهور الصفحة الرئيسية له بالضغط على أيقونة “عدل بياناتك” ثم ادخل رقم البطاقة التموينية والرقم القومي، وبعد ذلك تظهر صفحة أخرى مدون عليها أفراد البطاقة المعدلين، وأفراد البطاقة قبل التحديث.

ويراعي عند تحديث البيانات من الدقة في التسجيل حتى لا تتعرض البطاقة للوقف والحذف ويقوم الشخص 3 الراغب في التسجيل بحفظ البيانات كخطوة نهائية.

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الأخطاء الواردة ببطاقة التموين وكيفية معالجتها وتعديلها

عند كتابة الرقم القومي لابد من كتابته 6 بصورة صحيحة وفي حالة وجود خطأ فيه يتم تصحيحه.

عند عدم كتابة الرقم القومي 7 من الأساس لابد من كتابته وبدقة لأنه من الأساسيات التي تثبت أحقية صاحب 8 البطاقة في صرف الدعم المقدم.

في حالة تكرار الرقم القومي في بطاقتين مختلفتين يتم 9 حذف هذا الرقم القومي من البطاقة الخاطئة.

في حالة تكرار الاسم بالبطاقة التموينية يتم 0 حذف هذا الاسم المكرر.

عند حذف أفراد من نقاط الخبز يتم تحديد عدد المستفيدين من نقاط الخبز لأضافتهم سواء بالزيادة أو بالنقص.

وعند الاستعلام عن البطاقة التموينية من 2 خلال موقع دعم مصر ووجودها فهذا دليل على أنها سليمة ومستحقة للدعم وفي 3 حالة أي حذف للأفراد يستطيع المواطن تقديم طلب التظلم.

وتحرص الحكومة في الوقت الراهن على راحة المواطنين ومساعدتهم في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار المستمر من خلال صرف المستحقات التموينية المقررة لهم من كل السلع الأساسية على البطاقات التموينية.

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