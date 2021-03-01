دعم مصر.. تعديل بيانات بطاقة التموين على الموقع الرسمي للوزارة



وتأتي الخطوة الثانية بعد زيارة الموقع الرسمي وظهور الصفحة الرئيسية له بالضغط على أيقونة “عدل بياناتك” ثم ادخل رقم البطاقة التموينية والرقم القومي، وبعد ذلك تظهر صفحة أخرى مدون عليها أفراد البطاقة المعدلين، وأفراد البطاقة قبل التحديث.

ويراعي عند تحديث البيانات من الدقة في التسجيل حتى لا تتعرض البطاقة للوقف والحذف ويقوم الشخص 3 الراغب في التسجيل بحفظ البيانات كخطوة نهائية.

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الأخطاء الواردة ببطاقة التموين وكيفية معالجتها وتعديلها

وتحرص الحكومة في الوقت الراهن على راحة المواطنين ومساعدتهم في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار المستمر من خلال صرف المستحقات التموينية المقررة لهم من كل السلع الأساسية على البطاقات التموينية.



عند كتابة الرقم القومي لابد من كتابته 6 بصورة صحيحة وفي حالة وجود خطأ فيه يتم تصحيحه.عند عدم كتابة الرقم القومي 7 من الأساس لابد من كتابته وبدقة لأنه من الأساسيات التي تثبت أحقية صاحب 8 البطاقة في صرف الدعم المقدم.في حالة تكرار الرقم القومي في بطاقتين مختلفتين يتم 9 حذف هذا الرقم القومي من البطاقة الخاطئة.في حالة تكرار الاسم بالبطاقة التموينية يتم 0 حذف هذا الاسم المكرر.عند حذف أفراد من نقاط الخبز يتم تحديد عدد المستفيدين من نقاط الخبز لأضافتهم سواء بالزيادة أو بالنقص.وعند الاستعلام عن البطاقة التموينية من 2 خلال موقع دعم مصر ووجودها فهذا دليل على أنها سليمة ومستحقة للدعم وفي 3 حالة أي حذف للأفراد يستطيع المواطن تقديم طلب التظلم.