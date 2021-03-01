وسط غياب الفنانين.. أشرف زكي يشارك بجنازة يوسف شعبان

بدأ، منذ قليل، توافد أهالي وأصدقاء الفنان يوسف شعبان، لتشييع جثمانه بمقابر أكتوبر وسط غياب من نجوم الفن.وغياب نجوم الفن لم يمنع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من حضور جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان، والذي وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع فيروس كورونا.وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية ودخل غرفة الرعاية المركزة يوم الثلاثاء الماضى، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.