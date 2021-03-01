أولياء أمور يُخالفون إجراءات «كورونا» أمام مدرسة السعيدية (صور)

تواجد مجموعة من أولياء الأمور أمام مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، اليوم الإثنين، انتظارًا لخروج أبنائهم من الامتحان في مادة اللغة الأإنجليزية للصف الأول الثانوي.ورصدت عدسة «الدستور»، عدم التزام أولياء الأمور بالإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.كانت وزارة التربية والتعليم، ناشدت أولياء الأمور، بعدم القدوم إلى المدارس تفاديًا للزحام والتكدس الذي قد يتسبب في انتشار العدوى.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، داخل المدارس، من خلال جهاز «التابلت».وتقرر في وقت سابق أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.