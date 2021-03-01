هيثم بطاح يستعرض برنامجه الانتخابي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

استعرض هيثم بطاح، المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، تفاصيل برنامجه الانتخابي، المقرر تنفيذه حال نجاحه في انتخابات التجديد النصفي المقرر لها 5 مارس الجاري.وأوضح بطاح، أن برنامجه يتضمن التحرك الجماعي في ظل المناخ العام الذي تمر به المهنة لاقتناص الفرص، خاصة وأن التحرك الفردي في ظل كل هذه التحديات لن يُجدي نحو حل كل الهموم التي تؤرق الجماعة الصحفية.ونوه عن تشكيل فريق عمل من الزملاء الصحفيين مندوبي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وعقد اجتماع شهري معهم، للتحرك بشكل جماعي نحو الحصول على خدمات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك من خلال خطة عمل متكاملة بمشاركة الزملاء المؤثرين مع مصادرهم داخل الوزارات.وأضاف: "وضع آلية لعقد لقاءات ودية ورسمية بشكل مستمر مع المسئولين لإعادة التواصل مع جهات الدولة في إطار المحاولة لإزالة الفجوة بين النقابة والوزارات والمحافظات بما يخدم الزملاء ويحقق مصالحهم بالتوافق مع المجلس القادم".